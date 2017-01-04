Мотузяник: СБУ задержала члена диверсионной группы боевиков

04.01.2017, 13:30

СБУ задержала участника диверсионно-разведывательной группы боевиков, который хотел проникнуть на территорию, подконтрольную силами АТО. Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник во время брифинга в Украинском кризисном медиа-центре.

Установлено, что 25-летний боевик был так называемым "главой военной комендатуры" одного из районов временно оккупированной Луганщины.

Кроме того, украинские спецслужбы задержали жительницу Покровска, которая изготавливала поддельные документы для боевиков. "У сообщницы бандформирований изъяли 16 фиктивных паспортов граждан Украины и документы и устройства для изготовления таких подделок", - сообщил Мотузяник.

На Луганском направлении боевики, поддерживаемые Россией, осуществили 7 вооруженных провокаций с использованием гранатометов различных систем и пулеметов в районе Попасной.

На Мариупольском направлении произошло 18 обстрелов со стороны боевиков, 1 из которых - с применением минометов. Две трети обстрелов приходится на участок фронта Водяное - Широкино, где активно применялись бронетехника и снайперы. Также в Широкино незаконные вооруженные формирования выпустили 3 минометные мины по позициям сил АТО. Остальные вооруженные провокации состоялись на участке фронта Марьинка - Красногоровка, в Павлополе и Талаковке.

"На Донецком направлении состоялось 14 вражеских обстрелов, в том числе 3 - с применением минометов. В ходе обстрелов позиций сил АТО в районе Луганского оккупанты выпустили 35 минометных мин. Там же враг использовал гранатометы и стрелковое оружие. В общем, на этом участке фронта боевики открывали огонь 6 раз. Остальные обстрелы на Донецком направлении зафиксированы в северной Горловки, в Авдеевской промзоне и в районе Донецкого аэропорта. Тяжелого вооружения на этих участках враг не применял", - детализировал спикер МОУ по вопросам АТО.

За минувшие сутки в результате боевых действий ни один украинский военнослужащий не погиб, 2 - получили ранения. Об этом сообщает Украинский кризисный медиа-центр.