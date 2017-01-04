Полиция задержала работника экологической инспекции на взятке

04.01.2017, 13:44

Сотрудники Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины в 2017 году начали работу по противодействию коррупции - с задержания чиновников-взяточников в Львове и Днепре. Только в течение последних суток "на горячем" во время получения неправомерного вознаграждения полиция задержала четырех чиновников. Общая сумма неправомерной выгоды, которую они требовали и получили, составляет около 170 тысяч гривен.

Так, 3 января оперативники Управления защиты экономики (УЗЕ) в Днепропетровской области совместно со следователями Никопольского отделения Национальной полиции Украины и Никопольской межрайонной прокуратуры задержали заместителя начальника одного из отделов государственной экологической инспекции в Днепропетровской области во время получения им 10 тысяч гривен взятки.

Чиновник требовал деньги от частного предпринимателя за не привлечение к ответственности за нарушение правил реализации елок. Эколог выявил, что на 30 процентах елок, что продавал предприниматель, отсутствуют соответствующие клеймы (бирки), протокол радиационных измерений и карантинный сертификат (акт фитоконтроля).

Злоумышленника задержали "на горячем" в момент передачи денежных средств. Начато уголовное производство по ч. 3 ст. 368 УК Украины. Продолжаются следственные действия. Решается вопрос об оглашении чиновнику подозрения и избрании ему меры пресечения.

Кроме того, вчера полиция задержала помощника народного депутата Украины по подозрению в получении им неправомерной выгоды в размере 140 тысяч гривен. Деньги злоумышленник требовал за лоббирование интересов коммерческих структур, а также не вмешательства в хозяйственную деятельность строительной компании Львова.

Также, 3 декабря, полиция задержала сотрудника Главного управления Госпродпотребслужбы во Львовской области, который требовал 13 тысяч гривен за невмешательство в хозяйственную деятельность автосервиса, который действовал на территории Николаевского района.

Также вчера, 3 января, за вымогательство 6 тысяч гривен неправомерной выгоды в обмен на ускорение выдачи биометрических паспортов, была задержана главный специалист областной Государственной миграционной службы Украины. Женщину задержали в момент передачи ей неправомерного вознаграждения.

В общем, задержанные полицейскими чиновники требовали от граждан неправомерную выгоду на общую сумму около 170 тысяч гривен. За такие действия им грозит наказание в виде лишения свободы. Окончательный срок наказания нарушителям определит суд.

Инф. Департамента коммуникации Национальной полиции Украины.