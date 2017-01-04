В 2016 году Украина установила рекорд по экспорту зерновых

04.01.2017, 13:48

В 2015/2016 маркетинговом году Украина установила рекорд в экспорте зерновых культур на внешние рынки. Впервые за годы независимости было экспортировано более 39 млн. тонн зерна, что на 13% больше, чем в предыдущий сезон.

"Прошедший год во многом установил нам планку. Так, например, мы собрали рекордный урожай, рекордное количество зерна отправили на экспорт. Это новые вызовы и новые горизонты. Главное - нам есть куда расти", - отметил по этому поводу министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Кутовой.

По прогнозам специалистов, благодаря интенсивной работе отрасли в 2016/2017 маркетинговом году экспорт зерна может составить 41,6 млн. тонн.

В целом, как сообщает Госстат, по итогам 9 месяцев 2016 года украинскими экспортерами было поставлено на внешние рынки аграрной продукции на сумму $10,4 млрд., что составило 40,2% от всего экспорта государства.

Инф. Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

