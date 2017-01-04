Нацполиция: В Сумах житель многоэтажки подорвал собственную квартиру

04.01.2017, 15:54

В результате взрыва газовоздушной смеси погибла 64-летняя пенсионерка, проживавшая в квартире этажом ниже, сам мужчина с травмами головы и термическими ожогами находится в реанимации. К медикам за помощью обратилась семья, проживавшая по соседству - две женщины и двое малолетних мальчиков. Взрывом разрушены перекрытия между двумя квартирами 6-го и 7-го этажей, повреждены перекрытия между этажами выше и ниже эпицентра взрыва, а также межкомнатные стены двух квартир и окна нескольких домов.

Событие произошло в областном центре, в 20:40, на улице Металлургов.

Как предварительно выяснили работники полиции Сум, немедленно прибывшие на место происшествия, взрыв произошел в результате возгорания газовоздушной смеси. Один из жителей дома, владелец квартиры на седьмом этаже, 59-летний мужчина, состоящий на постоянном учете у психиатра с соответствующим диагнозом, после семейной ссоры умышленно открыл на кухне вентили газовой плиты, напустил в помещение газ и поджег сигарету.

В результате взрыва пострадали несколько жителей дома. Сам мужчина получил телесные повреждения и госпитализирован в реанимационное отделение Сумской областной клинической больницы с травмами головы и термическими ожогами лица, головы, грудной клетки, рук, ног - общей площадью около20 % поверхности тела, 1-2 степени.

Погибла его соседка, проживавшая этажом ниже, 64-летняя пенсионерка.

С места происшествия в Сумскую областную клиническую больницу доставлена семья, проживавших в соседней квартире: 59-летняя владелица жилья, ее 31- летняя дочь и двое малолетних внуков, мальчики 9-ти и 7-ми лет. Медики оказали им всю необходимую помощь.

Взрывом разрушено перекрытие между двумя квартирами 6-го и 7-го этажей, повреждены перекрытия между этажами выше и ниже эпицентра взрыва, а также межкомнатные стены двух квартир. Взрывной волной выбиты стекла в этом и в соседних домах.

В настоящее время проводится осмотр места происшествия, работает личный состав Сумского отдела полиции и 26 единиц спасательной техники, аварийная газовая служба города Сумы.

"С места происшествия эвакуированы 64 жителя дома, расселением людей занимаются городские власти. Наши сотрудники обеспечивают охрану общественного порядка и охрану поврежденного дома, чтобы не допустить в здание посторонних лиц и предупредить возможное мародерство, - комментирует ситуацию начальник ГУНП Сумской области Николай Лушпиенко. - По факту взрыва следователи открыли уголовное производство по признакам ч.2 ст.194 УК Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества), проводятся первоочередные следственные действия, опрашиваются свидетели и потерпевшие".

Ход следствия находится на контроле руководства ГУНП в Сумской области.

Инф. Отдела коммуникации полиции Сумской области.