В Киеве задержали проректор вуза при получении взятки

04.01.2017, 16:43

В столице сегодня, 4 января, в рамках совместной операции прокуратуры Киева и Департамента защиты экономики Нацполиции, на получении неправомерной выгоды задержан первый проректор Киевской государственной академии водного транспорта им. гетмана Петра Коношевича-Сагайдачного.

"Проректор требовал 25 тыс. грн. от гражданина за содействие в зачислении его на 2 курс заочной формы обучения при переводе в академию с другого вуза. Служащего задержали "на горячем" сразу после получения им второй части обусловленной суммы в 18 тыс. грн.", - сообщают в прокуратуре Киева.

Ведомости о событии внесены в ЕРДР по ч. 3 ст. 368 УК (Получение неправомерной выгоды служебным лицом). Продолжаются следственные действия. Об этом сообщает "Сегодня".