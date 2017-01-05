В Украине сегодня вступил в силу закон "О Высшем совете правосудия"

05.01.2017, 10:03

В Украине сегодня, 5 января, вступил в силу закон "О Высшем совете правосудия".

Согласно новому закону, Высший совет правосудия заменит Высший совет юстиции. Он будет вносить представления о назначении судей, создавать органы для рассмотрения дел о дисциплинарной ответственности судей, принимать решение об увольнении судей, давать согласие на задержание судьи или арест. Также Высший совет правосудия будет согласовывать количество судей в суде, утверждать положение о единой судебной информационной системе, принимать участие в определении расходов госбюджета на содержание судей и т. д.

Высший совет правосудия будет состоять из 21 члена: 10 из них будут избраны на съезде судей из числа судей, двух будет избирать и назначать Президент, еще двух - Верховная Рада, двух - съезд адвокатов. Также по два представителя будут избирать всеукраинская конференция прокуроров и съезд юридических вузов.

Членом Высшего совета правосудия может быть избран или назначен гражданин Украины, который достиг 35 лет, владеющий государственным языком. Претендент также должен иметь высшее юридическое образование и стаж профессиональной деятельности в сфере права не менее 15 лет.

Глава Верховного суда входит в состав Высшего совета правосудия по должности.

Размер вознаграждения члена ВСП устанавливается в размере должностного оклада судьи Верховного суда с коэффициентом 1,5.

21 декабря 2016 года Верховная Рада Украины приняла закон "О Высшем совете правосудия". Президент Украины Петр Порошенко подписал документ 3 января 2017 года. 4 января закон о Высшем совете правосудия опубликован в номере парламентской газеты "Голос Украины".

ИЦ "ЭЛВИСТИ".