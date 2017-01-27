Президент утвердил План проведения многонациональных учений с участием подразделений Вооруженных Сил Украины

27.01.2017, 11:09

Президент Украины П.Порошенко подписал Указ, которым утвердил план проведения многонациональных учений с участием подразделений Вооруженных Сил Украины на территории нашего государства и их участия в многонациональных учениях за пределами Украины на 2017 год. Документом также определяется порядок допуска подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в текущем году для участия в указанных учениях. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Согласно утвержденному главой государства Плану, в январе-декабре 2017 года на территорию Украины для участия в многонациональных учениях в рамках военного сотрудничества будут допущены до 3000 военнослужащих с вооружением и военной техникой, до 6 самолетов и вертолетов Соединенных Штатов Америки, других государств - членов НАТО и государств - участников программы "Партнерство ради мира" на срок до 365 дней.

До 2500 военнослужащих Соединенных Штатов Америки, других государств - членов НАТО и государств - участников программы "Партнерство ради мира" с вооружением и военной техникой, до 10 кораблей, до 5 подводных лодок, до 10 самолетов и вертолетов, до 60 единиц колесной техники будут допускаться на сроком до 25 суток в июле - сентябре 2017 года в рамках украинского- американских учений "Си Бриз - 2017".

Кроме того, для участия в украинском-американских учениях "Репид Трайдент - 2017" будут допущены до 2000 военнослужащих Соединенных Штатов Америки, других государств - членов НАТО и государств - участников программы "Партнерство ради мира" с вооружением и военной техникой, до 6 самолетов, до 10 вертолетов на срок до 25 суток в июне - ноябре.

Президент поручил Кабинету Министров Украины обеспечить своевременный допуск и вывод с территории Украины подразделений вооруженных сил других государств, указанных в этом Указе, а также безопасность граждан нашей и других государств во время проведения учений.

На министра обороны Украины возлагается ответственность за подготовку и проведение в 2017 году многонациональных военных учений на территории Украины, обеспечение участия подразделений ВСУ в многонациональных учениях за пределами нашего государства в текущем году.

Глава государства также подписал Закон Украины No 1826-VIII "Об одобрении решения Президента Украины о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2017 году для участия в многонациональных учениях" от 19 января этого года, которым Верховная Рада согласовала соответствующее решение Президента.

Проведение многонациональных военных учений запланировано для поддержания на должном уровне обороноспособности государства, боеспособности Вооруженных Сил Украины, других военных формирований. Такие учения проводятся с учетом обязательств Украины в соответствии с международными соглашениями в военной сфере.

ИЦ "ЭЛВИСТИ".