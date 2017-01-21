21.01.2017, 10:31

Президент Петр Порошенко отметил, что Украина надеется на продолжение эффективного сотрудничества с новой Администрацией Президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Мы надеемся на продолжение эффективной кооперации между Украиной и США, поддержку трансатлантического единства", - сказал глава государства, отвечая на вопросы иностранных СМИ относительно ожиданий от новой Администрации США.

Президент еще раз подчеркнул, что незаконной аннексией Крыма и агрессией на Востоке Украины Россия нарушила поствоенную глобальную систему безопасности, которая основана на системе Совета безопасности ООН.

Глава государства отметил, что в существующей ситуации НАТО является единственным механизмом по поддержанию безопасности. "Продуктивное сотрудничество, включая сотрудничество в сфере безопасности и оборонной сфере, являются чрезвычайно важными для Украины и глобальной безопасности", - сказал Петр Порошенко.

ИЦ "ЭЛВИСТИ".