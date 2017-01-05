Во Львовской галереи обнаружили пропажу десятков старинных изданий

05.01.2017, 12:31

Генеральный директор Львовской галереи искусств Тарас Возняк заявил об исчезновении из галереи 95-ти уникальных старинных изданий. Их стоимость на черном рынке может достичь десятков миллионов долларов.

По словам Возняка, проверка пока коснулась только кириллических старопечатных книг.

"Очевидно, что разворовывалось все это десятилетиями. Мы пока еще не проверяли старинные издания на немецком, польском и других языках. Они еще больше импортопривлекательны", - рассказал директор галереи.

Руководство галереи уже подало заявления в СБУ и полицию. "Мы хотим все сделать максимально публичным, чтобы дело было невозможно замять", - отметил Возняк. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.