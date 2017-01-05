В Киеве полиция задержала на взятке руководителя отдела экспертного центра

05.01.2017, 12:47

Мужчина требовал 50 тысяч гривен от представителя общества за выдачу экспертного заключения на проведение санитарных порубок леса. Задержали его оперативники Департамента защиты экономики, Управления защиты экономики в Днепропетровской области совместно с прокуратурой города Киева.

Начальника отдела экспертного центра задержали в служебном кабинете государственного предприятия во время получения им неправомерной выгоды.

Экспертное заключение, который за неправомерное вознаграждение должен был предоставить руководитель, предоставляет право проводить санитарные и другие рубки деревьев в лесополосах, парковых и лесных зонах и подтверждает соответствие и необходимость указанных работ.

Средства получались в два этапа. Правоохранители задокументировали первый факт вымогательства и получения должностным лицом взятки в сумме 5 тысяч гривен. Эксперт задержан "на горячем" во время получения второй части неправомерной выгоды в сумме 45 тысяч гривен.

По данному факту прокуратурой города Киева начато уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Правонарушитель задержан и ему оглашено о подозрении. Злоумышленнику грозит до 10-ти лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3-х лет, с конфискацией имущества.

Продолжаются следственные действия для установления дополнительных фактов получения неправомерной выгоды.

Инф. Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины.