Мотузяник: За прошедшие сутки боевики совершили 52 обстрела - "рекорд" в 2017 году

05.01.2017, 13:27

За прошедшие сутки в очередной раз выросла боевая активность противника. Так, количество обстрелов возросло до пятидесяти двух, что является рекордным показателем в новом 2017 году.

Как заявил сегодня, 5 января, на традиционном ежедневном брифинге спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник, тяжелое вооружение, запрещенное Минскими договоренностям, враг применял вчера на всех трех направлениях. А на Луганском впервые за последние две недели силы оккупанта использовали артиллерию.

На Луганском направлении основные боевые действия велись на участке фронта Новозвановка - Троицкое, где противник активизировался сразу после полуночи и успокоился только поздно вечером. Несмотря на то, что обстрелы были кратковременными, за сутки на этих рубежах бандформирования выпустили по нашим позициям почти 50 минометных мин и 4 артиллерийских снаряда. Параллельно с тяжелым вооружением на этом участке фронта противник широко применял гранатометы различных систем и пулеметы.

Дважды режим тишины враг нарушал в Станице Луганской. Там боевики открывали огонь с полуночи до трех утра, используя при этом гранатометы и стрелковое оружие.

В районе Славяносербска, на Бахмутской трассе и в Попасной было спокойно.

Всего за минувшие сутки на Луганском направлении состоялось 16 вражеских обстрелов, из них половина - из тяжелого вооружения.

На Донецком направлении наибольшее боевое присутствие врага сохраняется на Светлодарской дуге, на которую приходится половина всех вчерашних случаев нарушения перемирия на этом направлении. Каждый из семи вражеских обстрелов наших позиций вблизи Луганского продолжался в среднем один час. Наравне с легким вооружением, противник широко применял минометы и вооружение на БМП.

Две мощные перестрелки продолжительностью 2 часа каждая состоялись в Авдеевский промзоне сразу после захода солнца. Тяжелое вооружение при этом не применялось. Также дважды враг нарушил режим прекращения огня в соседней с Авдеевкой Крутой Балке.

Неспокойно было и севернее Горловки - в Зайцево, где враг днем провел ряд вооруженных провокаций, а ближе к вечеру обстрелял украинские рубеже обороны из минометов.

Тихо в прошедшие сутки было разве что в районе Донецкого аэропорта.

Всего за минувшие сутки на Донецком направлении состоялось 15 вражеских обстрелов, в том числе 6 - с применением минометов.

На Мариупольском направлении абсолютно спокойно было на участке фронта Марьинка - Красногоровка. Зато боевые действия в полном объеме переместились на юг направлении - линия фронта Павлополь - Гнутово - Талаковка - Лебединское - Водяное - Широкино. Впрочем, горячее всего все так же было на крайнем юге - в приморских Водяном и Широкино. Там вчера противник применял минометы и бронетехнику.

Всего за минувшие сутки на Мариупольском направлении состоялся 21 вражеский обстрел, в том числе 4 - с применением тяжелого вооружения.

За минувшие сутки в результате боевых действий ни один украинский военнослужащий не погиб, 1 - получил ранения в результате обстрелов наших позиций на Светлодарской дуге.

Инф. Информационно-аналитического центра СНБО Украины.