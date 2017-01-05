Интерпол разыскивает россиян Попова и Широкова по делу о подготовке мятежа в Черногории

05.01.2017, 13:35

На официальном сайте Интерпола появились карточки с информацией о гражданах России Владимире Попове и Эдуарде Широкове, которых власти Черногории в декабре объявили в международный розыск по делу о попытке государственного переворота.

О местонахождении Попова и Широкова ничего неизвестно. По делу о попытке силового захвата власти в Черногории также проходят более 20 граждан Сербии, часть которых находится под арестом. Трое - Предраг Богичевич, Милош Йованович и Неманья Ристич - объявлены в международный розыск.

О том, что за попыткой дестабилизации и захвата власти в Черногории стояли российские националисты, заявил в ноябре специальный прокурор Черногории Миливое Катнич. По версии следствия, в страну должны были прибыть в общей сложности 500 человек, которые планировали после парламентских выборов 16 октября устроить беспорядки и убить бывшего премьер-министра Мило Джукановича.

Москва заявила о своей непричастности к событиям в Черногории. Об этом сообщает "Радио Свобода".