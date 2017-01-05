Взрыв в Багдаде: 9 человек погибли, 15 - получили ранения

05.01.2017, 13:51

Начиненный взрывчаткой автомобиль взлетел на воздух в Багдаде сегодня, 5 января. При взрыве погибли, по меньшей мере, девять человек - семеро гражданских и двое полицейских. Еще 15 человек получили ранения.

Автомобиль был припаркован возле рынка в населенном преимущественно шиитами районе иракской столицы. Ответственность за теракт пока никто на себя не взял, однако он имеет признаки нападений, которые в последние дни организовывали в Багдаде и других городах Ирака террористы из группировки "Исламское государство".



Ранее 4 января иракские войска начали наступление, целью которого является освобождение городов на западе Ирака у границы с Сирией, которые все еще находятся под контролем террористической группировки "Исламское государство" (ИД). В операции участвуют седьмая дивизия армии Ирака, полиция и ополченцы из числа местных племен, которые противостоят джихадистам. Воздушную поддержку наземным войскам оказывает антиисламистская коалиция во главе с США. Главная цель операции - освобождение городов Ана, Рава и Аль-Каим в долине Евфрата. Об этом сообщает Deutsche Welle.

