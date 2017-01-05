Взрыв в сирийском городе Джабла: есть погибшие и раненные

05.01.2017, 15:53
Фото: bbc.co.uk

Начиненный взрывчаткой автомобиль взорвался в оживленном торговом районе сирийского города Джабла, контролируемого правительственными войсками.

Сирийское государственное телевидение сообщает о 9 погибших и 25 раненых. Агентство France-Presse со ссылкой на базирующихся в Лондоне сирийских правозащитников сообщает о 14 погибших.

На кадрах, показанных по сирийскому государственному телеканалу, видны обгоревшие машины и поврежденные магазины.

Это первое крупное нападение, произошедшее после введения режима прекращения огня 30 декабря. Об этом сообщает ВВС.

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