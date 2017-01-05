Взрыв в турецком Измире: 2 погибли , 10 - ранены

05.01.2017, 16:44

Два человека погибли и еще около 10 человек получили ранения в результате взрыва, прогремевшего сегодня, 5 января, около здания суда в турецком городе Измире.

Там был взорван заминированный автомобиль. Среди погибших - полицейский и сотрудник учреждения. Как сообщил представитель правоохранительных органов, двое нападавших были впоследствии ликвидированы полицейскими, третьего злоумышленника разыскивают.

По данным местных СМИ, после взрыва завязалась перестрелка между террористами и полицией.

Ни одна из экстремистских группировок пока не взяла на себя ответственность за вылазку. Об этом сообщает Euronews.