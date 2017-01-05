Полиция Киева расследует стрельбу на Печерске

05.01.2017, 17:00

Вечером 4 января неизвестный выстрелил в ноги гражданину другой страны. Пострадавший госпитализирован. Правоохранители разыскивают злоумышленника.

В 22:44 в дежурную часть столичной полиции поступило сообщение о том, что на бульваре Леси Украинки лежит раненый парень.

По вызову выехали сотрудники Печерского управления полиции, кинологическая служба и патрульные. Местный житель, который стал случайным свидетелем происшествия, рассказал правоохранителям: он видел, как у подъезда дома разговаривали два человека. Неожиданно один из них произвел три выстрела в своего собеседника.

Следственно-оперативная группа осмотрела место происшествия и окружающую территорию, изъяла три стреляные гильзы, которые направили на экспертное исследование, опросила возможных свидетелей и очевидцев.

Пострадавшего - 25-летнего иностранца, с огнестрельным ранением обеих ног госпитализировали. Правоохранители смогут опросить мужчину, только когда получат разрешение от врачей.

Сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 121 (Умышленное нанесение тяжких телесных повреждений) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители разыскивают стрелявшего, устанавливают его личность, а также все обстоятельства и причины указанного правонарушения.

Инф. Отдела коммуникации полиции Киева.