Минобороны России объявило о начале сокращения группировки в Сирии

06.01.2017, 11:58

Минобороны России приступило к сокращению группировки в Сирии по поручению Президента России Владимира Путина. Об этом объявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов. В ближайшее время зону конфликта покинет авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов".

"Адмирал Кузнецов", а также тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий" и другие сопровождающие их корабли в ближайшее время покинут территорию у побережья Сирии. "Задачи, поставленные корабельной авианесущей группе на боевую службу, выполнены", - заявил командующий российской группировкой войск в Сирии генерал-полковник Андрей Картаполов.

3 января о том, что "Адмирал Кузнецов" и "Петр Великий" могут вскоре вернуться на базу в Североморск, писал "Интерфакс". "Ожидается, в январе "Адмирал Кузнецов" и "Петр Великий" завершат дальний поход и пойдут к родным берегам", - говорил собеседник агентства. Об этом сообщает телеканал "Дождь".