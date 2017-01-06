В Краматорске в мусорнике нашли мертвого новорожденного младенца

06.01.2017, 12:08

В Краматорске в мусорном контейнере нашли мертвого младенца. Об этом сообщает ГУНП Донецкой области.

Сегодня, 6 января, в 8:00 утра было найдено тело мертвого новорожденного ребенка, который находился в мусорном баке. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Так, 6 января около 8:00 утра в Краматорский отдел полиции поступило сообщение от женщины, которая работает дворником, в том, что в мусорном контейнере она нашла тело младенца. На место происшествия сразу выехала следственно-оперативная группа.

Информация подтвердилась - в одном из дворов по ул. Парковая находилось тело новорожденного ребенка. Девочка была уже без признаков жизни и находилась в мусорном контейнере.

Сейчас на месте происшествия работают эксперты и сотрудники полиции, которые выясняют все обстоятельства происшествия. Об этом сообщают "Украинские национальные новости".