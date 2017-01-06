За минувшие сутки в зоне АТО один украинский военнослужащий ранен в районе Новозвановки

06.01.2017, 13:17

На Луганском направлении сутки началась с мощного обстрела из 152-мм орудий. За 10 минут боевики выпустили 50 артснарядов по украинским позициям у села Троицкое.

Также неподалеку Новозвановки боевики выпустили 20 минометных мин. Враг продолжает тактику применения тяжелого оружия преимущественно ночью. Кроме этого, фиксируются эпизоды нарушения режима прекращения огня вблизи Новотошковки, где вел огонь вражеский снайпер, и Станицы Луганской. Об этом сообщил сегодня, 6 января, на брифинге спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник.

На Донецком направлении боевики 6 раз нарушили перемирие, почти все случаи - в районах Авдеевки и поселка Луганского. В обоих местах противник стрелял из минометов - всего выпустил 49 мин. Еще один раз боевики открыли огонь из стрелкового оружия у Зайцево.

На Мариупольском направлении обстрелы продолжались по всей линии соприкосновения - от Красногоровки и Марьинки на севере через Новотроицкое, Павлополь и Гнутово до сел Водяное и Широкино на побережье Азовского моря. Почти все провокации сопровождались огнем из стрелкового оружия, только поздно ночью противник выпустил 5 минометных мин у Марьинки.

За минувшие сутки в результате боевых действий ни один украинский военнослужащий не погиб, один получил ранение в районе Новозвановки.

По информации ГУР МОУ, 5 января российские военнослужащие ворвались в дом местной семьи в Новоазовске, изнасиловали женщину и ограбили квартиру. Такие вопиющие нарушения прав человека происходили на протяжении всей российской агрессии на Востоке, но особенно участились сейчас из-за чрезмерного употребления алкогольных напитков и ухудшения дисциплины среди российских солдат и боевиков.

О нехватке дисциплины и мотивации вести войну против Украины свидетельствует и информация разведки, о том, что многие из российских военных пытаются симулировать заболевания или избегать командировок на Восточную Украину в рамках ротации российско-оккупационных войск в зимне-весенний период 2017 года.

Инф. Информационно-аналитического центра СНБО Украины.