В зоне АТО саперы предотвратили теракт возле канала "Северский Донец - Донбасс"

06.01.2017, 15:06

Личным составом Центра разминирования обезврежено три самодельных взрывных устройства, заложенные под водопроводом "Северский Донец - Донбасс".

Как сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook, взрывчатка была обнаружена недавно во время проведения инженерной разведки и разминирования в районе населенного пункта Майорск - Балка Шумы вдоль канала "Северский Донец - Донбасс".

"Саперами были обезврежены самодельные взрывные устройства, чем предотвращено совершение теракта", - говорится в сообщении.

Кроме того, во время проведения инженерной разведки и разминирования территории детского лагеря в районе населенных пунктов Степное - Березовое личным составом Центра разминирования был обнаружен тайник артиллерийских боеприпасов.

Осуществив разминирование и очистку территории, саперы уничтожили на месте более 200 боеприпасов, в том числе боевые элементы РСЗО "Смерч" и "Ураган".

Также было изъято более 100 единиц новейших артиллерийских боеприпасов производства РФ, которые в дальнейшем будут использованы по назначению. Об этом сообщает УНИАН.