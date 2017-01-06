Завод "Авиакон" за 2016 год отремонтировал и модернизировал для ВСУ более двух десятков военных вертолетов

06.01.2017, 15:16

Конотопский авиаремонтный завод "Авиакон" (входит в "Укроборонпром"), за 2016 год отремонтировал и модернизировал для украинской армии более двух десятков военных вертолетов.

"Среди мощных воздушных машин - передовая модернизация Ми-24 ПУ1, оснащенных передовой электроникой, новыми двигателями, мощным вооружением, а также большой степенью защиты, включая современный комплекс защиты АДРОС", - говорится в сообщении "Укрборонпрома".

"Этот комплекс сбивает с курса ракеты с тепловым наведением, благодаря чему воздушная машина защищена от переносных зенитно-ракетных комплексов типа "Игла" и Stinger, а также ракет "воздух-воздух" типа Р-60 и Р-73", - добавляют в госконцерне. Об этом сообщает ВВС Украина.