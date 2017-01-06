НАБУ начало досудебное расследование еще трех уголовных производств по е-декларированию

06.01.2017, 15:25

Национальное антикоррупционное бюро начало досудебное расследование еще трех уголовных производств по фактам декларирования недостоверной информации народным депутатом и главами райгосадминистраций. Об этом сообщает НАБУ.

Сведения об уголовном правонарушении в отношении народного депутата внесены в Единый реестр досудебных расследований на основании материалов информационно-аналитического исследования Управления аналитики и обработки информации НАБУ.

Информация о представлении заведомо недостоверных сведений в декларации главы одной из районных государственных администраций, а также об умышленном непредставлении е-декларации другим главой районной государственной администрации внесена в Единый реестр досудебных расследований по результатам рассмотрения заявлений одной из общественных организаций. Об этом сообщает Эсспресо TV.