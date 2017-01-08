На Рождество боевики увеличили до 72 обстрелов позиций сил АТО в сутки, 6 украинских военных получили ранения

08.01.2017, 09:22

Всего за минувшие сутки произошло 72 обстрела украинских позиций. Шестеро наших военнослужащих получили ранения. Такую информацию сообщил сегодня, 8 января, утром спикер пресс-центра штаба Антитеррористической операции полковник Леонид Матюхин.

На Мариупольском направлении из 122 миллиметровой артиллерии оккупанты вели огонь по Водяному, а из минометов различных калибров - по Марьинке, Павлополю, Широкино и Талаковке. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - по Павлополю, Красногоровке, Марьинке, Гнутово, Старогнатовке, Водяному, Талаковке, Широкино, говорится в сообщении штаба.

На Луганском - из минометов различных калибров - по Троицкому и Новоалександровке. Из гранатометов и стрелкового оружия по Лобачево, Новоалександровке, Крымскому, Станице Луганской и Новозвановке, сообщил Л. Матюхин.

На Донецком направлении - из 82 миллиметровых минометов и вооружения БМП оккупанты обстреливали Троицкое. А из гранатометов и стрелкового оружия - Пески, Авдеевку, Майорск, Новолуганское и Луганское.

ИЦ "ЭЛВИСТИ".