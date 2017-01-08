Нападение на аэропорт в США: 5 человек убиты

08.01.2017, 09:49

Пять человек убиты, 8 доставлены в больницы, стрелявший задержан и находится в полиции. Нападение произошло в аэропорту города Форт-Лодердейл, штат Флорида. Об этом сообщают международные агентства и американские телеканалы.

Форт-Лодердейл - курортный город на восточном побережье южной Флориды, расположенный между городами Майами и Уэст-Палм-Бич. Население - около 170 тысяч человек. Ежегодно этот популярный туристический город посещают миллионы туристов. Об этом сообщает "Радио Свобода".