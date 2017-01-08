Полиция предупредила растрату бюджетных средств на сумму 10 миллионов гривен

08.01.2017, 09:54

Бюджетные целевые средства перспективного развития и инвестиций были выделены на реконструкцию энергетической подстанции высокого напряжения. Основные правонарушения, выявленные сотрудниками Управления защиты экономики (УЗЭ) в Запорожской области, заключались в фиктивной тендерной документации. Прокуратурой отменен договор по закупке работ.

Сотрудники Департамента защиты экономики Нацполиции проводят превентивные мероприятия по соблюдению законодательства в бюджетной сфере. Полицейскими постоянно осуществляются проверки фактов нарушений законодательства при освоении бюджетных средств, выделенных по государственным программам и инвестициям.

Так, в августе 2016 были проведены открытые торги по закупке работ по реконструкции подстанции высокого напряжения. Победителем конкурса определено общество, с которым заключено соответствующее соглашение.

Во время проверки правоохранители обнаружили ряд правонарушений, допущенных как со стороны распорядителей бюджетных средств, так и с стороны коммерческой структуры.

В частности, распорядителем бюджетных средств в тендерном предложении было скрыто реальный предмет публичной закупки. Так, было отмечено, что в стоимость проведения работ было заложено 90% закупки оборудования и только 10% работ по его установке.

Кроме того, работниками УЗЭ установлено отсутствие у общества-победителя конкурсных торгов необходимого персонала и специальной строительной техники для выполнения работ в рамках договора.

По данным фактам следственным управлением ГУНП открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас директору общества-распорядителя бюджетных средств сообщено о подозрении. Ему грозит до трех лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет.

Инф. Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины.