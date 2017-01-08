На севере Сирии при взрыве автомобиля у здания суда погибли более 40 человек

08.01.2017, 10:50

По меньшей мере 43 человека погибли в результате взрыва в городе Аазаз на севере Сирии в семи километрах от границы с Турцией. Взрыв произошел возле здания местного суда в Аазазе. Сработала бомба, заложенная в припаркованный у суда автомобиль.

Турецкое агентство "Анадолу" передает, что жертвами стали 60 человек, еще 50 ранены. Сообщается, что убиты несколько повстанцев, остальные жертвы - мирные жители.

Аазаз контролируется силами сирийской оппозиции. Это основной оплот Свободной сирийской армии. Ранее город неоднократно атаковали боевики группировки "Исламское государство". Боевики "Исламского государства" несколько раз пытались взять Аазаз, который они контролировали в 2013 году. Об этом сообщает ВВС.