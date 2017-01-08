Стрелявшем в аэропорту во Флориде оказался ветеран войны в Ираке

08.01.2017, 11:18

Федеральная прокуратура США предъявила обвинения в убийстве ветерану войны в Ираке Эстебану Сантьяго, устроившему стрельбу в аэропорту Форт-Лодердейл во Флориде. Преступнику грозит смертная казнь.

Полиция выясняет мотивы нападавшего. Родственники арестованного сообщают, что после возвращения из Ирака у него появились проблемы с психическим здоровьем. Сантьяго утверждал, что его сознание контролируют спецслужбы США. Проверка органов безопасности в конце 2016 года не выявила у мужчины серьезных отклонений.

6 января 26-летний выходец из Пуэрто-Рико Эстебан Сантьяго, прилетевший рейсом из Аляски, открыл огонь по пассажирам в зале выдачи багажа. Погибли пять человек, еще восемь получили ранения. Нападавший провез оружие в чемодане в багажном отделении. Об этом сообщает "Радио Свобода".