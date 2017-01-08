Взрыв в Багдаде: погибли 11 человек

08.01.2017, 11:22

В восточном районе Багдада, неподалеку от местного рынка, взорвался начиненный взрывчаткой автомобиль: 11 человек погибли, многие получили ранения.

По словам представителя министерства внутренних дел Ирака Саада Маана, охранник рынка успел выстрелить в сторону подозрительного автомобиля, после чего водитель привел в действие взрывное устройство.

Пока никто не взял на себя ответственность за этот взрыв, однако за рядом недавних нападений против шиитского населения Багдада стояла экстремистская группировка "Исламское государство", с боевиками которой в настоящий момент идут бои на севере страны. Об этом сообщает ВВС.