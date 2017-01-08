В Риме в папской базилике ранены два священнослужители

08.01.2017, 11:49

В одной из четырех главных базилик Рима - церкви Санта-Мария-Маджоре - 7 января произошло нападение на двух священнослужителей, в результате которого они получили резаные ранения лица. Священник и пономарь доставлены в больницу.

Предполагаемый преступник - 41-летний уроженец Фрозиноне (регион Лацио, центральная Италия) - был задержан вскоре после атаки полицейским патрулем на площади неподалеку от храма. Во время нападения он использовал осколок разбитой бутылки для нанесения более тяжелых увечий. Мотивы действий мужчины устанавливаются.

Базилика Санта-Мария-Маджоре в итальянской столице является папской, то есть находится в непосредственном подчинении папе римскому. Это один из самых посещаемых туристических объектов Рима. Об этом сообщает Deutsche Welle.