Сводные данные штаба АТО на 8 января

08.01.2017, 14:02

В Рождественскую ночь увеличилось количества обстрелов и провокаций со стороны боевиков. Враг активно применяет тяжелое вооружение и нарушает режим прекращения огня как днем, так и ночью. Такую информацию сообщил сегодня, 8 янаря, на ежедневном брифинге спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник.

На Луганском направлении враг активизировался на всех традиционных "горячих точках". В течение суток оккупанты открыли огонь из минометов в районах Новозвановки, Новоалександровки и Троицкого. Всего боевики выпустили 31 минометную мину по позициям украинских войск. Также почти каждый эпизод нарушения перемирия сопровождался огнем из гранатометов в указанных местах, а еще у Станицы Луганской, Крымского и села Лобачево.

На Донецком направлении ситуация неизменна - главные противостояния происходят в районе Донецкого аэропорта на Светлодарской дуге и горловском периметре. Вблизи села Троицкое, недалеко от Горловки, боевики выпустили 9 минометных мин и стреляли из БМП. Также, кроме провокаций возле поселка Луганское на Светлодарской дуге, одна провокация пришлась на окраины Новолуганского. Здесь с 19:18 до 19:40 боевики применили стрелковое оружие.

На Мариупольском направлении боевики применили минометы и артиллерию. Всего выпустили 6 артиллерийских снарядов и 87 минометных мин. Боевики привлекли артиллерию против сил АТО в районе села Водяное, а минометный огонь фиксировался на всем участке - от Марьинки и Павлополя до Талаковки и Широкино. Обстрелы на направлении продолжались в течение всей суток, особенно интенсивно - после двух дня.

За минувшие сутки в результате боевых действий ни один украинский военнослужащий не погиб, шестеро получили ранения. Это произошло в двух "горячих точках" - трое воинов были ранены около Троицкого во время вражеского минометного обстрела, и еще трое - в результате провокаций вблизи Крымского. Они уже находятся в больницах, где им оказывается квалифицированная медицинская помощь.

Инф. Информационно-аналитического центра СНБО Украины.