Оперативная сводка штаба АТО на 9 января

09.01.2017, 10:27

За минувшие сутки произошел 51 обстрел позиций украинских войск. Трое наших военнослужащих получили ранения. Об этом заявил сегодня утром спикер пресс- центра штаба Антитеррористической операции полковник Леонид Матюхин.

На Мариупольском направлении из 122 миллиметровой артиллерии российско- оккупационные войска обстреливали Широкино. Из 120- и 82-миллиметровых минометов они вели огонь по Марьинке, Гнутово, Троицкому, Водяному, Талаковке и Широкино. Из гранатометов и стрелкового оружия боевики обстреляли Павлополь, Красногоровку, Гнутово, Широкино. По Марьинке огонь вела БМП противника, а по Талаковке - танк.

На Луганском направлении из минометов различных калибров было обстреляно Троицкое, а из гранатометов и стрелкового оружия - Новозвановка, Лопаскино и Станица Луганская. По Троицкому стрелял снайпер.

На Донецком направлении - из 122 миллиметровой артиллерии - Луганское. Из 82-миллиметровых минометов враг бил по Авдеевке, Майорску и Луганскому. А из гранатометов и стрелкового оружия - по Луганскому, Зайцево и Авдеевке. Также по Луганскому огонь вела БМП противника. Об этом сообщает Информационно-аналитический центр.