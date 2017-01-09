Пентагон: США готовы сбивать северокорейские ракеты

09.01.2017, 14:16

Соединённые Штаты готовы сбивать северокорейские баллистические ракеты, если те будут представлять непосредственную угрозу для США или их союзников.

Об этом заявил глава Пентагона Эштон Картер. По его словам, в Вашингтоне не склоны недооценивать военные программы Пхеньяна - особенно недавние заявления о том, что КНДР завершает создание межконтинентальной баллистической ракеты:

- Их программы разработки ядерного оружия и баллистических ракет представляют серьёзную угрозу для нас. Мы стараемся действовать на опережение - и опережаем их. Мы готовы защитить Корейский полуостров, защитить наших друзей и наши интересы.

О том, что создание северокорейской МБР находится на завершающей стадии, рассказал в новогоднем обращение лидер КНДР Ким Чен Ын.

Южнокорейские эксперты, со ссылкой на свои источники, сообщают, что северным инженерам поставлена задача создать ракету, способную доставить ядерный заряд к территории США, до начала следующего года. Об этом сообщает EuroNews.