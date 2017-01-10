СМИ: Российские военные летчики провоцируют опасные ситуации в небе над Сирией

10.01.2017, 11:39

Американские военные летчики обвиняют российских пилотов в нарушении правил безопасности полетов над Сирией, сообщает издание The Wall Street Journal.

Пилоты из США рассказали журналистам, что боевые самолеты из РФ не включают опознавательные сигналы, редко отвечают в эфире и практически не меняют свой курс.

Уклоняться от столкновений приходится американским военным, рассказал командир 380-го авиаполка Чарльз Коркоран. "Мы не знаем, что они видят или не видят, и мы не ходим, чтобы они врезались в кого-нибудь из нас", - пояснил он.

Другой американский военный летчик рассказал, что однажды самолет российских ВКС оказался на расстоянии "нескольких сотен футов" от американского истребителя. По его словам, пилот РФ даже не подозревал об этом.

В 2015 году Вашингтон и Москва заключили соглашение об обеспечении безопасности полетов над Сирией для самолетов российской авиации и коалиции, чтобы предотвратить потенциально аварийные ситуации. Однако, по данным WSJ, в Пентагоне настаивают на повышении уровня коммуникации и координации между вооруженными силами двух стран. Об этом сообщает Deutsche Welle.