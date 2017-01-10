Пакистан впервые произвели запуск крылатой ракеты с подводной лодки

10.01.2017, 11:51

Пакистанские военные заявили об успешном испытании крылатой ракеты "Бабур- 3", способной нести ядерный заряд. Ракета, радиус действия которой составляет 450 км, была запущена 9 января с подводной лодки в Индийском океане и поразила цель.

"Бабур-3" представляет собой морской вариант ракеты "Барбур-2" наземного базирования, которая была испытана в декабре. Как заявили пакистанские военные, она способна нести разные типы боезарядов и обеспечит Исламабад возможностью нанести ответный удар.

Позже представитель армии подтвердил, что испытанная ракета может оснащаться ядерными боеголовками.

Пакистанский премьер Наваз Шариф поздравил нацию с этим событием, назвав запуск важным с точки зрения технического прогресса в стране и уверенности государства в своих силах.

Пакистан рассматривает свою ракетную программу в качестве сдерживающего фактора в противостоянии с Индией.

Пакистан и Индия, обладающие ядерным оружием, разрабатывают ракеты различной дальности после проведения ядерных испытаний в мае 1998 года.

Индия еще в 2008 году провела успешный запуск с подводной лодки ракеты, способной нести ядерную боеголовку, а в 2013 году испытала крылатую ракету подводного базирования. Об этом сообщает ВВС.