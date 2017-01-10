Савченко опубликовала списки пленных и пропавших без вести в зоне АТО

10.01.2017, 13:33

Народный депутат Украины Надежда Савченко опубликовала списки пленных и пропавших без вести на Донбассе.

"Этап первый: осуществляется обмен по спискам, которые подтверждает каждая сторона со своей стороны удерживаемых пленных. Этап второй: из тех, кто остался в списках, разыскиваются по скрытым тюрьмам и подвалам, одной и другой стороной, все пленные, которые остались живы. Этап третий: все, кого найти не удалось признаются мертвыми или без вести пропавшими", - написала она в Facebook.

Она добавила, что обмен "всех на всех" должен состояться в три этапа.

"Первая категория это наши военнопленные, которые находятся на оккупированной Россией, территории Донецкой и Луганской областей Украины. Украинская сторона подает запрос на 129 человек. Противоположная сторона подтверждает 42 человека", - отметила Савченко.

Она подчеркнула, что Украина разыскивает 494 без вести пропавших и отметила, что во второй категории обмена украинские политзаключенные, содержащихся в российских тюрьмах и в оккупированном Россией Крыму, которых в общей сложности насчитывается 44 человека.

Ранее сообщалось, что по данным СБУ, террористы ОРДЛО удерживают в заложниках 110 украинских граждан. 492 человека считаются пропавшими без вести. В Минске продолжаются переговоры об обмене пленными по формуле "228 на 58", согласованной с ОБСЕ. Об этом сообщает "Зеркало недели. Украина".