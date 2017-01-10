Мотузяник: С 2 по 8 января в зоне АТО один боевик погиб, 10 - получили ранения

10.01.2017, 14:02

На Мариупольском направлении в зоне АТО боевики не прекращают обстрелы в Марьинском районе, а также на участке фронта Павлополь-Широкино. В основном обстрелы не слишком длительные и происходят в темное время суток. Боевики эпизодически применяют минометы и бронетехнику. Об этом во время брифинга в Украинском кризисном медиа-центре сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник.

"Всего за минувшие сутки на Мариупольском направлении произошло 20 вражеских обстрелов, в том числе два - из тяжелого вооружения", - отметил он.

На Луганском направлении основные боевые действия вчера велись в Попаснянском районе. "В Троицком оккупанты неоднократно применяли минометы, а также снайперов. Ряд вражеских обстрелов состоялась в Новозвановке. В пограничном и прифронтовом селе Сизое Станично-Луганского района противник применил установку "Град-П", - рассказал спикер Минобороны по АТО. Всего здесь боевики совершили 11 обстрелов, в том числе 5 - из тяжелого вооружения.

На Донецком направлении незаконные вооруженные формирования активизировались во всех ключевых районах противостояния - на Светлодарской дуге, в Зайцево, Авдеевке, Опытном. "Около половины вражеских обстрелов были минометными: по нашим позициям было выпущено более 100 мин. Особенно неспокойно было во второй половине дня. Наиболее мощные и длительные обстрелы со стороны НЗФ состоялись в Луганском", - уточнил полковник Мотузяник. Около Луганского и Новолуганского боевики оборудуют новые позиции, минируют местность, засылают разведывательные группы к украинским укреплениям. "Всего за минувшие сутки на Донецком направлении произошло 15 вражеских обстрелов", - добавил он.

За минувшие сутки в результате боевых действий погибших в рядах украинских войск нет, 5 военнослужащих получили ранения. С 2 по 8 января один боевик погиб, 10 - получили ранения.

По словам Александра Мотузяника, за прошедшую неделю в районе проведения АТО состоялось 12 полетов беспилотников боевиков во всех направлениях. Об этом сообщает Украинский кризисный медиа-центр.