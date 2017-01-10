Теракт в Кабуле: более 20 человек убиты, 45 - получили ранения

10.01.2017, 15:42

В Кабуле сегодня, 10 января, взорвались две бомбы, установленные в автомобилях. По предварительным данным, 21 человек погиб, 45 - получили ранения.

По словам главы местного районного управления полиции Ахмада Вали Сабури, сначала машина, начиненная взрывчаткой, была подорвана перед зданием парламента Афганистана. Когда на место прибыли сотрудники органов безопасности, произошел взрыв второй бомбы в таком же автомобиле.

Ответственность за теракт взяло на себя радикальное исламистское движение "Талибан".

В районе Дарул-Аман, где было совершено нападение, кроме афганского парламента, расположены ряд министерств, крупный Американский университет, а также российское посольство. Об этом сообщает Deutsche Welle.