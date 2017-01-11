11.01.2017, 13:56

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман обратится в Национальное антикоррупционное бюро Украины с просьбой проверить решение Апелляционного суда города Киева вернуть гражданке Италии $1 млн., которые она пыталась незаконно вывезти из Украины. Об этом он заявил во время заседания правительства сегодня, 11 января.

"Я сегодня обращусь во все органы, которые призваны за контроль, провести тщательную проверку этого решения, и обращусь в Национальное антикоррупционное бюро Украины", - заявил Владимир Гройсман.

Премьер-министр напомнил, что ранее в одном из пунктов пропуска сотрудники таможни задержали гражданку Италии, которая пыталась вывезти более $1 млн.

Первую инстанцию суда таможня выиграла, однако решением Апелляционного суда таможню обязали вернуть полученные средства, а гражданку Италии признать невиновной.

"Во время рассмотрения данного дела представителю таможни в суде даже не предоставили слова. Судья единолично зачитал решение суда и закрыл заседание. представляете? Это Апелляционный суд города Киева", - зачитал информацию по этому делу премьер-министр.

Глава правительства сообщил, что по имеющейся у него информации сотрудникам таможни предлагали взятку за возвращение этих денег.

"У меня была информация, что таможенникам предлагали взятку в размере $200 тыс. за возвращение этих денег. Таможенники не пошли на то, чтобы это сделать. 25 млн. грн. должны быть изъяты в пользу государства, вместо того одним решение суда их отдали", - отметил он.

Премьер-министр поручил Министерству юстиции приобщиться к этой работе в интересах государства.

"Я за то, чтобы в Украине суд был авторитетной структурой власти, ветвью власти. Но словами просто это не делается, это делается конкретными действиями. И такие действия дискредитируют суд систему и страну. Если черным по белому написано, что это нарушение закона, какое может быть решение суда?" - отметил Владимир Гройсман.

"Я еще раз подчеркиваю: совесть надо иметь, и тогда все станет в жизни хорошо. Но с таким вещами я мириться не собираюсь. Все те, кто этого не понимает сегодня, они будут вне власти, и наступит время, когда каждый получит по заслугам", - подчеркнул он.

Инф. Департамента информации и коммуникаций с общественностью секретариата КМУ.