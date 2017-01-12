Мотузяник: За прошедшие сутки в зоне АТО очередной раз выросла боевая активность боевиков

12.01.2017, 13:36

За прошедшие сутки в очередной раз выросла боевая активность противника. Количество обстрелов возросло и достигло отметки 62. На всех трех направлениях враг широко применял минометы и бронетехнику, а на Луганском и Донецком обстрелял силы АТО из артиллерии. Наши военные надежно держат оборону и отвечают на наиболее дерзкие провокации противника исключительно из вооружения, не запрещенного минскими договоренностями. Такие данные обнародовал сегодня, 12 января, на брифинге спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник.

На Луганском направлении вчера состоялось 16 случаев нарушения режима тишины врагом, половина которых - из тяжелого вооружения. При этом обстрелы произошли по всей линии фронта, за исключением Бахмутской трассы. Наиболее дерзкими были обстрелы в Троицком, где бандформирования провели ряд минометных обстрелов и выпустили один артиллерийский снаряд. Также в течение четырех часов враг обстреливал наши позиции в Станице Луганской из вооружения БМП, стрелкового оружия и гранатометов различных систем.

На Донецком направлении боевые действия так же велись по всему фронту. Мощные вражеские обстрелы вновь произошли в Авдеевке. Первый - продолжительностью 2 часа произошел еще до обеда - тогда враг применял гранатометы и стрелковое оружие. Повторно бандформирования нарушили режим тишины в промзоне уже после обеда и в течение семи часов открывали огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов, а также единовременно применили артиллерию.

Вдоль всего периметра Горловки российско-оккупационные войска нарушили режим тишины 13 раз. При этом, кроме легкого вооружения, оккупанты применяли минометы.

В районе Донецкого аэропорта утром противник использовал стрелковое оружие. В Опытном наших военных обстреливал вражеский снайпер.

На Светлодарской дуге интенсивность боевых действий уменьшилось до одного случая нарушения режима тишины вблизи Луганского из стрелкового оружия. Это произошло уже после захода солнца.

Всего за минувшие сутки на Донецком направлении состоялось 19 вражеских обстрелов, в том числе 5 - из тяжелого вооружения.

На Мариупольском направлении также не наблюдалось особых изменений. Спокойным остается и в дальнейшем район Докучаевска, а также участок фронта от Богдановки до Чермалыка.

Наибольшая активность противника на Мариупольском направлении вчера была зафиксирована в районе Марьинки-Красногоровки. Боевики активизировались там под вечер, проведя массированные минометные обстрелы. По подсчетам Генштаба, в сторону наших позиций силы оккупанта выпустили более 130 минометных мин. Один вражеский снаряд разорвался вблизи пятиэтажного дома в Красногоровке, в результате чего осколочное ранение получил один из местных жителей. Мужчина был госпитализирован в больницу Курахово.

На участке фронта от Павлополь к Широкино тяжелого вооружения врагом не применялось. Впрочем, как и раньше, на этих рубежах боевики нарушали режим тишины в течение всех суток.

Всего за минувшие сутки на Мариупольском направлении состоялось 27 вражеских обстрелов, 3 из них - из тяжелого вооружения.

За минувшие сутки в результате боевых действий 1 украинский военнослужащий погиб, 5 - получили ранения.

Украинская военная разведка получила ряд новых фактов о дезертирстве и беспорядке в рядах российско-оккупационных войск. Так, вчера Виталий Кириенко - боевик из состава так называемой "7-й бригады" противника - самовольно бежал с передовой, похитил гражданский автомобиль и скрылся в неизвестном направлении.

Также в начале месяца 11 российских военных инструкторов, которые прибыли в Донбасс для подготовки боевиков, самовольно оставили учебный центр и уехали в Россию. Это связано с их недовольством низкой заработной платой и планам командования привлечь их к боевым действиям. Из-за инцидента, произошедшего в Москве 8 января, когда боевик с Донбасса убил человека и ранил нескольких российских полицейских, командование российско-оккупационных войск всеми силами пытается скрыть факт отъезда инструкторов. Эти люди представляют опасность для общества, поскольку разочаровались в идеях "русского мира", имеют проблемы с психикой и хорошо владеют оружием. Свое будущее такие "солдаты удачи" видят в частных военных компаниях или организованных преступных группировках.

Инф. Информационно-аналитического центра СНБО Украины.