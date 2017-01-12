В Минобороны РФ назвали сообщения СМИ о наращивании российской группировки в Сирии "примитивной пропагандистской уткой"

12.01.2017, 13:54

Российские военные отреагировали на сообщение американского канала Fox News о том, что вместо объявленного Владимиром Путиным сокращения группировки в Сирии проиходит увеличение военного присутствия. Минобороны считает это "пропагандистской уткой".

Официальный представитель министерства обороны Игорь Конашенков заявил, что поручение Путина выполняется. Он напомнил, что в Североморск возвращаются корабли Северного флота России, в том числе авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов", о чем Fox News, "как и практически все мировые СМИ" сообщал в своих новостях.

По словам генерала Конашенкова, авиабазу Хмеймим в провинции Латакия покинули первые шесть бомбардировщиков Су-24. То, что из России на базу прилетели четыре новых штурмовика Су-25, представитель Минобороны назвал "плановой ротацией авиатехники", анонсировав продолжение "вывода части российских летательных аппаратов".

Сообщения о наращивании российской группировки в Сирии Конашенков назвал "не более чем примитивной пропагандистской уткой".

О наращивании российского военного присутствия в Сирии Fox News сообщил со ссылкой на двух американских чиновников. Собеседники канала сообщили о переброске на базу Хмеймим четырех штурмовиков Су-25 в минувший понедельник. Один из источников уточнил, что самолеты сделали остановку в Иране для дозаправки на пути в Сирию.

Штурмовики Су-25 используются для огневой поддержки с воздуха при наступлении. Путин приказал начать вывод российских войск из Сирии Россия сокращает группировку в Сирии, первым уйдет "Адмирал Кузнецов" Почему "Адмирал Кузнецов" потерял второй истребитель за месяц

"(Русские) заявили, что они отходят, но мы не видим никаких подтверждений этому. Напротив, мы видим новые свидетельства их прибытия", - сказал собеседник Fox News.

Путин распорядился сократить группировку в Сирии, где Россия ведет военную операцию с 30 сентября 2015 года, в конце декабря. Президент России сказал об этом, когда объявлял о достижении соглашения о прекращении огня в Сирии. Оно вступило в силу 30 декабря и в целом соблюдается. В январе в Астане должны состояться переговоры между представителями сирийского правительства и повстанцев, однако до сих пор неизвестно даже кто поедет в столицу Казахстана.

6 января начальник генштаба Валерий Герасимов объявил о начале сокращения группировки. Он говорил, что первыми зону конфликта покинут корабли авианосной группы, в том числе крейсер "Адмирал Кузнецов".

На прошлой неделе глава Пентагона Эштон Картер оценил как "нулевой" вклад российских военных в борьбу с "Исламским государством" (запрещенная в России и других странах организация). Министр обороны России Сергей Шойгу в ответ заявил, что "один из его коллег" перепутал страну и посоветовал ему быть аккуратней в оценках. Об этом сообщает ВВС.