ОБСЕ: Неделя с 19 по 25 декабря 2016 года была одной из самых горячих с точки зрения боевой активности в зоне АТО

12.01.2017, 14:00

Согласно оценкам наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ (СММ ОБСЕ), неделя с 19 по 25 декабря 2016 года была одной из самых горячих с точки зрения боевой активности. Об этом во время брифинга в украинском кризисном медиа-центре рассказал Александр Хуг, первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.

На 250% вырос уровень случаев использования запрещенного Минского соглашениями вооружения - танков, артиллерии и реактивных систем залпового огня. Наблюдатели зафиксировали не менее 3374 взрывы с использованием этого оружия... Со 2 по 8 января количество взрывов возросло до 336", - конкретизировал Александр Хуг. Примерно половина из всех нарушений прекращения огня состоялась в районах на юго-восток и восток от Светлодарска. Остальные - районы к востоку и северо-востоку от Мариуполя, окрестности Горловки, треугольник Авдеевка-Ясиноватая-Донецкий аэропорт.



"В день православного Рождества Христова, 7 января, наши наблюдатели фиксировали нарушения режима прекращения огня во всех уже известных" горячих точках ". Со своей позиции между населенными пунктами Пищевик и Гнутово, например, они слышали 40 взрывов, оценены как разрывы гранат автоматического гранатомета..., а также 56 взрывов неопределенного происхождения ", - отметил первый заместитель председателя СММ ОБСЕ.



Александр Хуг считает, что неотложным шагом является разведение сил и средств сторон, особенно на участках контрольно-пропускных пунктов. "На этих 5 пунктах въезда-выезда необходимо снизить уровень рисков для людей, которые стоят там в очередях", - отметил он и добавил, что таких пунктов нужно больше. Об этом сообщает Украинский кризисный медиа-центр.