Президент вручил награды воинам-пограничникам, которые были ранены в зоне АТО

13.01.2017, 15:24

Президент Петр Порошенко во время посещения Центрального клинического госпиталя Государственной пограничной службы вручил награды воинам-пограничникам, которые отличились в зоне проведения антитеррористической операции и получили ранения во время выполнения своих служебных обязанностей.

Так, орденом "За мужество" III степени награжден сержант Игорь Павлович и старший прапорщик Сергея Самойлов. "Орден "За мужество" - это почетная награда, которую в кабинетах не заработаешь. Горжусь такими воинами. Спасибо за образцовое выполнение боевых задач", - отметил глава государства, вручая награды.

Петр Порошенко поинтересовался условиями лечения и обеспечения раненых защитников необходимым для успешной реабилитации. Президент поинтересовался дальнейшими планами военных после завершения лечения. Пограничники рассказали, что намерены продолжить военную службу.

Глава государства также отметил медалью "Защитнику Отечества" старшего сержанта Алексея Мазановича и медалью "За военную службу Украине" военного врача, подполковника медицинской службы ГНСУ Виктора Худякова.

Подполковник Худяков вместе с персоналом реанимационной бригады оказывал неотложную медицинскую помощь раненым воинам во время их медицинской эвакуации в Центральный клинический госпиталь Государственной пограничной службы Украины. Военный врач неоднократно посещал зону проведения АТО для оказания неотложной медицинской помощи тяжелораненым бойцам и обеспечивал эвакуацию раненых, организовывал бесперебойную, слаженную работу медицинского персонала во время обострения боевого конфликта.

Инф. официального сайта Президента Украины.