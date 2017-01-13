Минобороны: В рамках перехода на стандарты НАТО в ВСУ внедряется программа "Страйкер"

13.01.2017, 17:00

В рамках перехода на стандарты НАТО с мая прошлого года в Высокомобильных десантных войсках началась подготовка боевой батальонной группы по программе "Страйкер". С середины ноября на базе одной из механизированных бригад стартовал пилотный проект боевого слаживания и восстановления обучаемости. В ходе проекта внедряются стандарты подготовки, адаптированные с нормативными документами Альянса. Об этом во время брифинга в Украинском кризисном медиа-центре заявил полковник Дмитрий Гуцуляк, спикер Министерства обороны Украины.

"Одним из основных направлений подготовки по стандартам НАТО является обучение украинских инструкторов с участием иностранных специалистов. Такую подготовку уже прошли 862 инструктора Вооруженных сил Украины", - рассказал он.

Группа британских экспертов, которая сейчас оценивает работу Министерства обороны Украины, назвала ведомство лидером среди украинских органов власти по внедрению системы внутреннего аудита. "Британские эксперты отметили работу по трансформации внутреннего аудита оборонного ведомства для достижения соответствия международным стандартам и лучшим мировым практикам. В ходе этой работы будет осуществлен переход от контрольно- ревизионного к принципиально новому виду деятельности - внутреннего аудита Минобороны по международным стандартам", - отметил полковник Гуцуляк.

В Министерстве обороны Украины продолжается разработка доктрины применения Вооруженных сил Украины, других военных формирований и правоохранительных органов. "Документы разработаны с учетом опыта, приобретенного в ходе антитеррористической операции, а также стандартам НАТО. В общем, разработано и переработано 49 нормативно-правовых, руководящих и методических документов", - отметил спикер Минобороны. Сейчас ВСУ используют 655 стандартов и нормативных документов НАТО и 961 отечественный стандарт подготовки.

По словам полковника Гуцуляка, за последние два года значительно возросла интенсивность военных учений. "Если в течение 2013-2014 годов тактические учения бригадного уровня не проводились вообще, в 2015 году провели 15 таких учений, а в 2016 году - 20", - пояснил он. В этом году пройдет 200 батальонных тактических учений и 190 мероприятий оперативной подготовки. "Широкое применение приобретает экспериментальная боевая система подготовки БАРС. С сентября 2016 началась подготовка по этой системе курсантов в Военной академии города Одесса, Харьковском национальном университете Воздушных сил, Национальной академии сухопутных войск. С сентября по ноябрь в Военной академии Одессы прошли первые курсы по подготовке инструкторов БАРС. Подготовка по этой системе в учебных центрах Вооруженных сил Украины начнется в ближайшее время", - рассказал Дмитрий Гуцуляк. Об этом сообщает Украинский кризисный медиа-центр.