Украины провела учения ПВО возле оккупированного Крыма

14.01.2017, 11:06

Украинская армия провела занятия по противовоздушной обороне в Херсонской области. Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства обороны Украины.

Согласно тексту, "подразделения противовоздушной обороны оперативно-тактической группировки "Юг" совместно с подразделениями боевого обеспечения провели тактико-специальные занятия".

Они проводились "в напряженном режиме с интенсивным применением имитационных воздушных целей", - гласит сообщение. Также указывается, что занятия проходили и днем, и ночью. В них, среди прочих, принимали участие ветераны боевых действий на востоке Украины.

В декабре 2016 года Украина уже проводила учения неподалеку от аннексированного Россией Крыма. Тогда вооруженные силы страны провели зенитные ракетные стрельбы над Черным морем.

Эти учения привели к росту напряженности в отношениях между Киевом и Москвой. Об этом сообщает ВВС.