Штаба АТО: Террористы обстреляли жилые дома в городе Ирмино

14.01.2017, 11:28

В ночь на сегодня, 14 января, боевики незаконных вооруженных формирований обстреляли жилые здания в городе Ирмино. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.

Обстрел угрожал жизни и здоровью гражданских жителей. Информацию передали в Совместный центр контроля и координации прекращения огня.

Отмечается, что за последние трое суток террористы в Донбассе осуществляли провокационные обстрелы украинских войск около населенных пунктов Калиново- Попасная и Новозвановка. При этом огонь велся и по населенным пунктам, которые временно подконтрольны боевикам. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.

