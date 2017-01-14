В России совершено вооруженное нападение на химический завод

14.01.2017, 12:04

Вооруженные люди атаковали законсервированный завод по производству взрывчатки на Урале, ранив трех охранников предприятия. Как сообщило сегодня радио "Эхо Москвы", нападение произошло в ночь на 14 января, полиция ведёт расследование.

Первоначально в местных СМИ появились сообщения, что целью вооруженного нападения мог стать якобы хранившийся на Красноуральском химзаводе тротил. Однако, в полицейском ведомстве Свердловской области сообщили, что завод "давно находится" в состоянии банкротства и не работает

В публикации говорится, со ссылкой на заверения правоохранителей, что на территории предприятия взрывчатки не было. Тем не менее, нападавшие стреляли по сотрудникам частного охранного предприятия, которые дежурят на заводе. При этом отмечается, что охранники не имели оружия. С пулевыми ранениями они доставлены в местную больницу.

Как сообщают СМИ со ссылкой на Свердловское областное управление МВД, на место происшествия выезжала следственно-оперативная группа полиции. Об этом сообщает "Радио Свобода".