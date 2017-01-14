Мотузяник: Боевики передали Вооруженным силам Украины тела 3 украинских военных

14.01.2017, 15:25

Вчера, 13 января, в Донецке оккупационная администрация передала представителям гуманитарного проекта Вооруженных сил Украины "ЭВАКУАЦИЯ 200" тела 3 украинских военных. "После опознания тел и проведения судебно-медицинской экспертизы обстоятельства их гибели будут полностью установлены", - сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник во время брифинга в Украинском кризисном медиа-центре.

По его словам, за минувшие сутки в результате боевых действий ни один украинский военный не погиб, один получил ранения в Зайцевом в результате обстрела со стороны боевиков.

На Луганском направлении боевики совершили 15 обстрелов, 8 - из тяжелого вооружения. Горячее всего было в Попасняском районе, где незаконные вооруженные формирования обстреливали украинские позиции из пушек и минометов на участке фронта Новоалександровка - Троицкое. "Было выпущено почти 100 боеприпасов соответствующих калибров. В Валуйском и Айдаре зафиксированы короткие минометные обстрелы со стороны противника, в Станице Луганской и Крымском - провокации с применением легкого вооружения", - детализировал спикер МОУ по вопросам АТО.

На Донецком направлении случилось 22 обстрела со стороны боевиков, 3 - из тяжелого вооружения. Боевые действия ведутся по всему фронту, за исключением Донецкого аэропорта. Боевики, что поддерживаются Россией, обстреливают позиции сил АТО из минометов и пушек в Южном Торецкого горсовета, Верхнеторецком и Каменке. По всему горловском периметру и в авдеевской промзоне состоялась серия перестрелок между силами АТО и незаконными вооруженными формированиями.

Как сообщил спикер МОУ по вопросам АТО, на Мариупольском направлении боевики совершили 23 обстрела, 3 - из тяжелого вооружения, а также 2 боевых столкновения. В Водяное и Широкино состоялись минометные обстрелы.

Состоялись 2 боевых столкновения между украинскими военными и боевиками. Незаконные вооруженные формирования, занимающие позиции в Трудовских (микрорайон Донецка) начали обстрел украинских позиций в Марьинке. Впоследствии ДРГ боевиков выдвинулась вперед, однако была остановлена силами АТО. После этого боевики совершили вторую неудачную попытку атаки. В бою был ранен 1 боевик, который впоследствии скончался. Тело одного из боевиков эвакуировано украинскими военными. В целом этот вооруженный инцидент длился почти 2 часа, кроме легкого вооружения боевики применяли БМП. "В это же время еще одна вражеская ДРГ высунулась из Петровского, чтобы атаковать наши позиции в Богдановке. Именно здесь осенью произошло разведение сил и средств украинских войск и противника, после чего здесь обычно было тихо. После получасовой перестрелки оккупанты с потерями отступили", - рассказал полковник Мотузяник. Об этом сообщает Украинский кризисный медиа-центр.