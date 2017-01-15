Вопрос об аресте вице-президента Samsung отложен до 16 января

15.01.2017, 12:23

Вопрос об аресте Ли Чже Ёна, вице-президента компании Samsung, отложен до 16 января. Два дня назад он был допрошен специальной независимой комиссией по расследованию коррупционного скандала в окружении президента Южной Кореи Пак Кын Хе.

Допрос продолжался 22 часа. Ли Чже Ёна подозревают в даче ложных показаний на слушаниях в парламенте, прошедших в декабре прошлого года. За это ему грозит тюремный срок до 10 лет.

По версии следствия, руководитель Samsung принял решение о выделении компанией 18 миллионов долларов близкой подруге президента страны, что квалифицируется как взятка. Взамен власти страны пошли на различные уступки компании, одобрив, в частности слияние ряда её филиалов, что, по мнению акционеров, было незаконно. Об этом сообщает EuroNews.