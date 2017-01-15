Боевики обстреляли Новоалександровку из противотанковых ракетных комплексов

15.01.2017, 12:42

В Новоалександровке погиб капитан ВСУ во время обстрела боевиками позиции АТО из противотанковых ракетных комплексов.

Об этом сообщил пресс-офицер сектора "Луганск" Дмитрий Завтонов, передает "112 Украина. По его словам, ранения также получил младший лейтенант.

"Во время обстрела из ПТРК в Новоалександровке ранение получил младший лейтенант, капитан, к сожалению, погиб. Раненому была оказана медицинская помощь, его доставили в больницу", - сообщил он.

Пресс-офицер также заявил, что пока информации о состоянии раненого военного нет, однако лейтенант получил серьезные ранения.

На Донбассе боевики в минувшие сутки 60 раз открывали огонь. На Мариупольском направлении противник обстрелял из минометов Широкино, Марьинку, Славное и Водяное. Из гранатометов и стрелкового оружия - Гнутово, Талаковку, Широкино, Павлополь, Старогнатовку. По Новомихайловке и Славном вела огонь БМП противника. По Красногоровке - снайпер.

За прошедшие сутки трое наших военнослужащих были ранены, один - погиб. Об этом сообщает УНИАН.