Ситуация в контрольных пунктах въезда-выезда на линии разграничения

15.01.2017, 12:48

За минувшие сутки линию разграничения через контрольные пункты въезда-выезда в районе проведения АТО, пересекли 18,4 тысячи человек и более 3000 транспортных средств.

"Майорське" - 4575 осіб та 640 транспортних засобів; "Мар'їнка" - 5145 осіб та 1097 транспортних засобів; "Новотроїцьке" - 3365 осіб та 806 транспортних засобів; "Гнутове" - 1950 осіб та 505 транспортних засобів; "Станиця Луганська" - 3365 осіб.

Сьогодні вранці у КПВВ на в'їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів: "Майорське" - 100/120; "Мар'їнка" - 150/100; "Новотроїцьке" - 15/50; "Гнутове" - 80/25.

Чотири транспортні засоби, які намагались перемістити на неконтрольовану територію товари народного споживання, книги та близько 800 кілограмів м'яса і ковбасних виробів, прикордонники та представники фіскальної служби зупинили у контрольних пунктах в'їзду-виїзду "Новотроїцьке" "Гнутове" та "Майорське". Вантажі вартістю близько 100 тисяч гривень передали до фіскальної служби для прийняття подальшого правового рішення.

Інф. Прес-служби Адміністрації державної прикордонної служби України.